Das Vertrauen von Wirecard-Chef Markus Braun in sein Unternehmen scheint nach wie vor groß: Er kauft am Donnerstag für rund 2,5 Millionen Wirecard-Aktien.Der Vorstandsvorsitzende des Zahlungsabwicklers kaufte über seine MB Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag Wirecard-Aktien +4,29% für insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Der Kaufkurs wird mit 90,38 Euro pro Aktie angegeben - Braun hat also etwa 27.600 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...