Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof 0% auf 133,6, davor 5 Tage im Plus (6,37% Zuwachs von 125,6 auf 133,6), Erste Group -1,1% auf 20,65, davor 4 Tage im Plus (16,55% Zuwachs von 17,91 auf 20,88), Palfinger -1,03% auf 19,3, davor 4 Tage im Plus (7,97% Zuwachs von 18,06 auf 19,5), Uniqa -1,13% auf 6,11, davor 3 Tage im Plus (4,39% Zuwachs von 5,92 auf 6,18), Gold Krugerrand 1/1 +0,7% auf 1631,4, davor 3 Tage im Minus (-3,28% Verlust von 1675 auf 1620,1), Gold Maple Leaf 1/1 +0,7% auf 1623,6, davor 3 Tage im Minus (-3,74% Verlust von 1675 auf 1612,3), Gold Känguru 1/1 +0,7% auf 1623,6, davor 3 Tage im Minus (-3,74% Verlust von 1675 auf 1612,3), Goldbarren (1000g, philoro) +0,69% auf 50753, davor 3 Tage im Minus (-2,33% Verlust von 51606 auf 50403), Goldbarren (250g, philoro) ...

