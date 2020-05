The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2020



ISIN Name



GB00B5W55H93 CPP GROUP PLC1,0

IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001

KYG4645B1014 HUITAO TECHNO.CO.DL-,001

US15644G1040 CENTRIC BRANDS INC.DL-,01

US87960W1045 TELIGENT INC. DL-,01

