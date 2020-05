Die Gold Resource Corporation (ISIN: US38068T1051, NYSE: GORO) zahlt für den Monat Mai 2020 eine Dividende in Höhe von 0,0033 US-Dollar je Aktie, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Zahlung am 23. Juni 2020 (Record date: 11. Juni 2020). Seit dem Jahr 2010 zahlt Gold Resource eine Dividende an die Aktionäre. Im Dezember 2015 senkte das Unternehmen die ...

