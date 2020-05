Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1101 US-Dollar und damit so viel wie seit Ende März nicht mehr. Aktuell notiert der Euro bei 1,1095 Dollar knapp darunter.Der Dollar steht zu vielen Währungen unter Druck - auch zum Franken. Mit 0,9630 Franken notiert er nochmals minimal tiefer als noch am Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...