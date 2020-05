Atrium European Real Estate Limited will ein freiwilliges Scrip-Dividenden-Programm implementieren. Das Board of Directors habe, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung durch die Aktionäre in der für Montag, 15. Juni 2020 anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung, beschlossen, seinen Aktionären die Option anzubieten, jede der Dividendenausschüttungen für das zweite, dritte und vierte Quartal 2020 entweder in bar ("Bardividende") oder in Form von neu ausgegebenen Aktien, mit einem 2%-igen Abschlag auf den Referenzaktienkurs ("Scrip-Dividende") zu erhalten. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft unterliege weiterhin einer vierteljährlichen Überprüfung, wie es heißt. Sofern ein Aktionär die Gesellschaft nicht darüber informiert, dass er sich für den Erhalt der Scrip- ...

