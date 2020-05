Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Aufwärtsbewegung auch am Donnerstag fortgesetzt, erneut trieb die Aussicht auf ein 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket der Europäischen Union die Kurse an. Der EuroStoxx 50 konnte um 1,4% vorrücken und verzeichnete bereits den vierten Gewinntag in Folge mit klaren Zuwächsen. Der CAC 40 in Paris kletterte um 1,8% nach oben, der Dax erzielte ein Plus von 1,1% und der FTSE 100 in London konnte sich um 1,2% verbessern. Der britische Billigflieger easyJet will wegen der Corona-Krise Tausende Stellen streichen, die Credit Suisse bestätigte die Kaufempfehlung, das brachte die Aktie 4,4% nach oben. Nachrichten gab es auch von Roche, die Schweizer erhielten nicht nur von der europäischen ...

