Valneva bestätigte heute den Rückkauf der Vorzugsaktien, die bei der Fusion von Vivalis SA und Intercell AG ausgegeben wurden. Valneva erinnert daran, dass gemäß Absatz 3 in Abschnitt 13.3 der Satzung der Gesellschaft die Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt worden wären, wenn innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach Abschluss der Fusion (28. Mai 2013) einige Bedingungen (speziell im Zusammenhang mit dem Impfstoff gegen Pseudomonas aeruginosa) erfüllt worden wären. Man habe nun festgestellt, dass die Bedingung am 28. Mai 2020 nicht erfüllt waren. Daher kündigt das Unternehmen an, alle 17.836.719 Vorzugsaktien zum Nennwert von einem Euro pro Aktie zurückzukaufen. Die Inhaber müssen keine Maßnahmen ergreifen. Der ...

