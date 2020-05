Die amerikanische Werbeholding Omnicom Group Inc. (ISIN: US6819191064, NYSE: OMC) schüttet eine unveränderte Quartalsdividende von 0,65 US-Dollar an die Aktionäre aus. Die Ausschüttung erfolgt am 10. Juli 2020 (Record day ist der 12. Juni 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 2,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 55,17 US-Dollar (Stand: 28. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...