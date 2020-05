Die Instandsetzung der Kenville Untergrund-Goldmine hat begonnenWie soeben per Pressemitteilung bekannt wurde, beginnt Ximen Mining Corp. mit den Instandsetzungsarbeiten der Kenville Untergrund-Goldmine, um den Produktionsstart einzuleiten.Der im Süden British Columbia angehende Goldproduzent kaufte vor kurzem eine Stahlröhre ("steel culvert"), die am Eingang zur Untergrundmine ("portal") installiert wird. Bereits Anfang Juni soll diese etwa 10 m lange und 3 m breite Röhre an der Mine eintreffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...