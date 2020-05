Vor dem langen Pfingstwochenende geht dem Deutschen Aktienindex dann doch die Puste aus. In der laufenden Rally ist möglicherweise Gefahr im Verzug. Ein Rutsch unter 11.651 Punkte könnte aus charttechnischer Sicht zunächst die Wende bringen, Gewinnmitnahmen könnten folgen. Nach sechs positiven starken Tagen an der Börse zeigte sich gestern wieder ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären. So kurz vor der 12.000-Punkte-Marke erlangen die Verkäufer wieder etwas mehr die Kontrolle ...

