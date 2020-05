Entgegen der landläufigen Meinung sind gute Daytrader keine Zocker, sondern vielmehr disziplinierte "Malocher", die am "Spielfeldrand" geduldig auf ihre Chance warten. Während in der Immobilienbranche das Motto "Lage, Lage, Lage" gilt, heißt das einfache Erfolgsrezept für das Trading "Einstieg, Einstieg, Einstieg". Profi-Trader wie Larry Williams oder Joe Ross weisen aber seit Jahren in ihren Büchern darauf hin, dass mit der Positionseröffnung - long oder short - die Arbeit erst beginne. Immerhin ...

