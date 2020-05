97.403 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 9,39 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.54% vs. last gabb, -20.29% ytd, +30.00% seit Start 2013. Ich möchte noch ein paar Sätze zum Stay Low Schein auf den DAX bringen. Freilich ist dieser mit 3000 Euro Investment und der "Chance auf Totalverlust" ein Risiko, da habe ich Leserinput bekommen und muss den Lesern recht geben. Aber: Im Portfoliozusammenhang passt es für mich, denn sollte der DAX um 1400 Punkte oder rund 12 Prozent steigen, kann man davon ausgehen, dass meine anderen Positionen das locker auffangen werden. Im Grunde bin ich ...

