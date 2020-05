Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -28,8 Prozent, der DAX bei -11,08 Prozent und der Dow Jones bei -10,99 Prozent. Heute ist Mai-Ultimo, der ATX zeigt sich am Vormittag schwächer, insgesamt wird der Mai wohl ein Nullsummenspiel-Monat für den ATX werden. Im April schlossen wir bei 2226, aktuell notiert der ATX bei (siehe Inidikation in der nächsten Zeile ...ATX ( Akt. Indikation: 2218,80 /2219,00, -2,21%) Die folgende Tabelle ist per gestern Schlusskurs und zeigt die Top5-Werte im ATX ytd: 1. Mayr-Melnhof ( 11,71%)2. Österreichische Post ( -10,29%)3. Telekom Austria ( -11,54%)4. Verbund ( -11,67%)5. Andritz ( -15,57%)Man muss schon sagen, dass Mayr-Melnhof 2020 bisher offenbar fast alles richtig gemacht hat. Mayr-Melnhof ( Akt ....

