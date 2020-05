Die Pierer Mobility Gruppe verzeichnet eine positive Marktentwicklung nach Aufhebung des Shutdowns in den verschiedenen Weltregionen. Der Motorradmarkt, insbesondere in den USA überraschend, habe sich stark entwickelt. Die Marken KTM und Husqvarna konnten davon besonders profitieren und hohe Marktanteilsgewinne erzielen, wie das Unternehmen mitteilt. Darüber hinaus konnte die E-Bicycle-Sparte mit den Marken Husqvarna und R Raymon vom Fahrradboom in Europa profitieren und verzeichnet zweistellige Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der positiven Marktentwicklungen in Europa und den USA wird KTM die Kapazitäten erhöhen und stellt mit Anfang Juni 2020 70 Mitarbeiter an den österreichischen Standorten neu ein. Zudem starten im Herbst 45 ...

