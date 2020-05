EANS-Adhoc: Flughafen Wien AG / Flughafen Wien AG beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitigVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARAktienrückkauf/Ad hoc Meldung 29.05.2020Wien-Flughafen - Ad hoc Meldung der Flughafen Wien AG: Flughafen Wien AG beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitigWien, Österreich, 29. Mai 2020 - Die Flughafen Wien AG beabsichtigt, um einen Fixkostenzuschuss aus dem Corona Hilfsfonds der österreichischen Bundesregierung anzusuchen. Eine der in den Richtlinien vorgeschriebenen Bedingungen ist allerdings, dass das antragstellende Unternehmen nicht gleichzeitig eigene Aktien zurückkauft. Der Vorstand der Flughafen Wien AG sieht sich daher gezwungen, das laufende Ankaufsprogramm vorzeitig zu beenden. Daher beschloss der Vorstand am 29.5.2020, das auf einen Ermächtigungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Flughafen Wien AG vom 3.5.2019 basierende und seit 4.11.2019 laufende bzw. mit Ende Juni 2020 befristete Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden. Diese Meldung erfolgt gemäß §6 der Veröffentlichungsverordnung 2018. Der Ermächtigungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Flughafen Wien AG vom 3.5.2019 bleibt davon unberührt und ist weiterhin gültig.Gemäß § 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 werden folgende Angaben gemäß § 7 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekanntgegeben:Im Zeitraum vom 4.11.2019 bis 29.5.2020 wurden insgesamt 125.410 Stück Inhaberaktien (ISIN: AT00000VIE62) der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 4.536.021,52 erworben. Der gewichtete Durchschnittsgegenwert je Aktie beträgt somit EUR 36,1695. Der höchste bzw. niedrigste im Rahmen des Rückkaufprogramms geleistete Gegenwert je Aktie beträgt EUR 38,00 bzw. EUR 30,00. Während des Aktienrückkaufprogramms wurde pro Handelstag durchschnittlich ein Anteil von 0,0011% der stimmberechtigten Aktien zurückgekauft.Per 29.5.2020 hält die Flughafen Wien AG insgesamt 125.410 Stück eigene Aktien. Bei einer Gesamtzahl von 84.000.000 Stück ausgegebenen stimmberechtigten Aktien entspricht dies 0,1493% der stimmberechtigten Aktien.Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Rückkaufprogramms wurden auf der Internetseite der Flughafen Wien AG (www.viennaairport.com/unternehmen__jobs/investor_relations/ flughafen_wien_ag_aktie/erwerb_eigener_aktien [https://www.viennaairport.com/ unternehmen__jobs/investor_relations/flughafen_wien_ag_aktie/ erwerb_eigener_aktien] sowie www.viennaairport.com/unternehmen/ investor_relations/news/ad_hoc_meldung [http://www.viennaairport.com/ unternehmen/investor_relations/news/ad_hoc_meldung]) veröffentlicht.Aussender: Flughafen Wien Aktiengesellschaft 1300 Wien-Flughafen, Wien ÖsterreichRückfragehinweis: Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AGPressestelle Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Tel.: (+43-1-) 7007-23000 E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com Website: www.viennaairport.comInvestor Relations Christian Schmidt, Head of Investor Relations Tel.: (+43-1-) 7007-23126 E-Mail: christian.schmidt@viennaairport.comEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: Flughafen Wien AG Postfach 1 A-1300 Wien-Flughafen Telefon: +43 1 7007 - 23126 FAX: +43 1 7007 - 23806 Email: investor-relations@viennaairport.com WWW: http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations ISIN: AT00000VIE62 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch