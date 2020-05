Nach Exasol am Montag startet am Freitag auch die Aktie des Kaffeekonzerns JDE Peet's nach einem erfolgreichen Börsengang voll durch. Mit einem Emissionserlös von 2,3 Milliarden Euro ist das IPO das bislang größte in Europa in diesem Jahr.Der Ausgabepreis wurde auf 31,50 Euro je Aktie festgelegt, wie der von der Reimann-Familienholding JAB an die Börse gebrachte Konzern am Freitag mitteilte. Damit ...

