In der Startphase sind 20 Mitarbeiter beschäftigt, darunter einige aus der Zentrale in Piesendorf. Die Gesamtinvestition in die neue Betriebsstätte umfasst 13 Mio. EUR. "Suzhou ist durch seine Nähe zu Shanghai und das starke Industrieumfeld ein idealer Standort", führt Michael Reeves, Projektleiter Senoplast China, aus. Erste Fertigungsaufträge Der neue Standort umfasst eine Fläche von knapp 6.000 ...

