Wochenausblick: DAX verliert Schwung. Lufthansa und ThyssenKrupp stark!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Investoren weiter in Kauflaune. Schwache Wirtschaftsdaten wurden ignoriert. Vielmehr schürten die Lockerungen der Corona-Restriktionen die Hoffnung auf eine baldige Erholung der weltweiten Konjunktur. So verbesserte sich der DAX im Wochenverlauf um 5,5 Prozent auf 11.700 Punkte und der EuroStoxx 50 ging mit einem Wochenplus von rund 6,2 Prozent ins Wochenende. Auffällig war zudem, dass die Standardwerteindizes die Nebenwerteindizes teilweise deutlich abgehängt haben. In den USA zeigte sich der Dow deutlich stärker als der Nasdaq-100. Geht den US-Techwerten die Puste aus?

In der kommenden Woche stehen Stimmungsindikatoren aus China, Europa und den USA an. Zudem dürfte sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten richten.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren

Am Anleihemarkt legten die Renditen im Wochenvergleich mehrheitlich etwas zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,44 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,67 Prozent. Gold blieb im Wochenvergleich wenig verändert. Silber konnte sich von der 17-Dollar-Marke distanzieren. Palladium tauchte hingegen unter die Marke von 2.000 US-Dollar. Der Ölpreis pendelte in den zurückliegenden Tagen in einer engen Range. Ende nächster Woche steht das OPEC+ Treffen an. Möglicherweise gibt es im Vorfeld neue Impulse.

Unternehmen im Fokus

Hoch im Kurs standen in den zurückliegenden Tagen vor allem die zuletzt arg gescholtenen DAX-Aktien von Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, MTU Aero Engines und Wirecard. Bei der Lufthansa stimulierte die Aussicht auf Staatshilfe. Allerdings verlor die Aktie zum Wochenschluss deutlich an Höhe, als bekannt wurde, dass noch weitere Verhandlungen nötig sind. Im MDAX verbuchten sieben Titel auf Wochensicht ein zweistelliges Plus. Mit dabei waren die Aktien von CTS Eventim, Fraport und ThyssenKrupp. Beim Industriekonzern beflügelte weiterhin die Aussicht auf einen radikalen Konzernumbau. Für einen Anstieg des Aktienkurses über das Aprilhoch hinaus hat es allerdings noch nicht gereicht.

Deutsche Wohnen, HeidelbergCement, LPKF und SMA Solar laden kommende Woche zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex

Deutschland - Arbeitsmarktdaten

Deutschland - VDMA, Auftragseingang

Deutschland - Auftragseingang Industrie

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie

USA - ADP Arbeitsmarktbericht

USA - Auftragseingang Industrie

USA - Handelsbilanz

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.740/11.800/12.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.160/11.220/11.270/11.420/11.640 Punkte

Die Marke von 11.800 Punkten vermochte der DAX noch nicht nachhaltig zu knacken. Vielmehr gab es zum Wochenschluss eine Konsolidierung bis zur Kreuzunterstützung bei 11.640 Punkten. Kippt der Index unter dieses Level droht ein Rücksetzer bis 11.420 Punkte und im weiteren Verlauf bis 11.220 Punkte. Gelingt hingegen der Ausbruch über 11.800 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 11.280 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 28.04.2020 - 29.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.05.2014 - 29.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier. Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX verliert Schwung. Lufthansa und ThyssenKrupp stark! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).