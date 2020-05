Mit der richtigen Strategie gewinnen KMU die richtigen IT-Talente. Trotz der üblen Wirtschaftsprognosen beabsichtigt die Hälfte der Unternehmen (viele davon KMU) derzeit oder in Zukunft Personal einzustellen (Studie Stepstone.at). Für Fachkräfte in zB Gesundheitsbereich oder im IT Sektor ist die Nachfrage ohnehin ungebrochen. Das Besetzen offener Vakanzen ist in den genannten Bereichen zum Geduldspiel geworden. Ich habe mit Daniela Schlick, IT Recruiterin bei strategit gesprochen und nachgefragt,wie KMU für IT Talente attraktiv werden. Liebe Daniela, was kannst Du aus Sicht einer IT-Recruiterin über den IT-Stellenmarkt aktuell sagen? Welche Trends zeichnen sich da eventuell ab? Daniela Schlick: Die IT-Branche boomt. Ob Österreich an der ...

