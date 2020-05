Der Kursaufschwung der letzten drei Wochen geht weiter: Der DAX, bereits in der Vorwoche mit einem Wochenplus von knapp 6 Prozent kräftig im Plus, legt in der abgelaufenen Handelswoche weitere 513 Punkte bzw. 4,6 Prozent auf 11.586 Punkte zu. Getragen wurde der Aufschwung vor allem von Werten, die zuletzt besonders heftig unter die Räder gekommen sind. Die Top3 der DAX-Performer sind in der abgelaufenen Handelswoche Aktien der Lufthansa, Wirecard und der Deutschen Bank. Deutsche Lufthansa...

