Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Montag unter Mühen höher geschlossen. Der Dow Jones legte um 0,36 Prozent auf 25.475,02 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 3.055,73 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,45 Prozent auf 9.598,89 Punkte. Unmittelbar nach Handelsstart hatten Anleger in Abwägung steigender Aktienkurse andernorts und Sorgen um das Verhältnis zwischen China und den USA sogar noch leicht den Daumen gesenkt. In Asien waren die wichtigsten Märkte ...

