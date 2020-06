Aktie: Stößt Tesla in neue Dimensionen vor? - Aktie ausgebrochen

Anzeige / Werbung Der Start und das Andocken einer Weltall-Rakete von SpaceX sind nicht nur ein Meilenstein in der US-Weltraumhistorie, sondern auch eine weitere wichtige Errungenschaft der unübertroffenen Markenbekanntheit von Musk und Tesla. Letztere profitieren zwar nur wenig von der gemeinsamen Arbeit mit dem Raumfahrtunternehmen, aber die Markenbekanntheit hilft dem E-Autobauer. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Ein Vorteil ist, dass das Unternehmen freie Werbeminuten im US-Fernsehen bekommt, es spart Tesla Milliarden an Werbekosten. Zum Vergleich: General Motors und Ford Motor geben ungefähr 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Werbung aus. Tesla muss das nicht tun, um sein Wachstum voranzutreiben. Das nächste große Event ist die Vorstellung neuer Batterien für das Tesla-Auto. Dabei wird Musk wahrscheinlich ein Ziel in Bezug auf Ladezeit, Reichweite und Gewicht der Batterien skizzieren. Die Tesla-Aktie spiegelt bereits einige der jüngsten Erfolge von Musk wider, darunter positive Gewinne und ein positiver Cashflow des Automobilunternehmens. Die Aktien sind seit Jahresbeginn um mehr als 100 Prozent gestiegen und nun ist die Aktie nach oben ausgebrochen. Zündet die Aktie die nächste Stufe? Das seit Anfang Februar herausgebildete charttechnische Dreieck hat sich mit dem gestrigen Kursanstieg aufgelöst. Die Tesla-Aktie ist nach oben ausgebrochen, was gleichzeitig oft ein trendfolgendes Signal ist. Das nächste Ziel auf der Oberseite ist der Rekordkurs bei knapp 1.000 Dollar, auf der Unterseite stützt die Marke von knapp 700 Dollar den Tesla-Kurs. Der schwächelnde MACD (Momentum) zündet dagegen nicht, dreht aber wieder leicht nach oben. Enthaltene Werte: DE0007100000,US3453708600,US88160R1014

