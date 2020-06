Die europäischen Aktienindices, die gestern gehandelt wurden, sind mit Zuwächsen in den neuen Monat gestartet. Zunächst sorgten Kursgewinne in Asien für eine positive Stimmung, danach folgten Konjunkturdaten, die positiv aufgenommen wurden. So konnte der EuroStoxx 50 mit einem Plus von 0,9% schliessen, Der CAC 40 ging mit einer 1,4% höheren Notierung aus dem Handel und in London konnte der FTSE 100 um 1,5% vorrücken. In Deutschland war ebenso wie in Österreich feiertagsbeding kein Handel. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hatte sich im Mai etwas erholt, besonders deutlich war die Aufhellung in Italien. In Spanien legte der Wert stärker zu als erwartet. Unter den Einzelwerten standen Vertreter der Reise- und Freizeitbranche ...

