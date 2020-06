P+F: In der pharmazeutischen Industrie laufen einmal installierte Anlagen zum Teil viele Jahre unverändert. Wo und wann spielt Retrofit eine Rolle? Wolf: Wenn der Kunde auf der Anlage ein neues oder anderes Produkt fahren will kann es sein, dass die Anlagentechnik angepasst werden muss. Dann spielt eigentlich immer auch die Sicherheitsbetrachtung eine Rolle. Beispielsweise gibt die Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 2009/104/EU, die in Deutschland in die BetrSichV eingegangen ist. Diese legt Betreibern die Verantwortung auf, ihren Mitarbeitern die sichersten Arbeitsmittel gemäß Stand der Technik zur Verfügung zu stellen. Hier kommen wir ins Spiel, weil wir mit unseren 20 Mitarbeitern und rund 400 Jahren Erfahrung das Knowhow haben, um diese zu beraten. Teilweise auch pro-aktiv, weil der Kunde die Anlage gar nicht so im Detail kennt. Ein weiteres Szenario ist, wenn ein Betreiber eine Anlage vom Standort A zum Standort B umzieht - dort unterstützt Glatt mit Expertise bei Demontage und Verpackung sowie beim Wiederaufbau. Manchmal kaufen die Kunden aber auch eine gebrauchte Anlage auf dem Markt, und diese soll wieder betriebsbereit gemacht werden. Auch hier profitiert der Kunde von der jahrelangen Erfahrung des Glatt-Retrofit-Teams.

P+F: Wie unterscheidet sich Retrofit vom After-Sales-Service? Wolf: Sobald ein Ersatzteil nicht mehr 1:1 austauschbar ist, also zum Beispiel der Hardware Plan, das R+I oder gar die Steuerung anzupassen ist, sprechen wir von einem Retrofit.

P+F: Für hochpreisige Investitionsgüter spielt die Investitionssicherheit eine wichtige Rolle. Mit welchen Angeboten und Maßnahmen halten Sie Technik von Gestern auf dem neuesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...