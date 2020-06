flatex AG (FTK): Uplisting in Prime Standard (SDAX in Aussicht) und neue Vorstandsvertäge bis 2025 (DPAG) Henkel (HEN3): plant trotz Corona-Krise weder Jobabbau noch Kurzarbeit, will aber unabhängig von der Pandemie effizienter werden, Interview mit Henkel-Chef Carsten Knobel, HB Lufthansa (LHA): Aktionäre sollen am 25. Juni Lufthansa-Rettung zustimmen, HB Lufthansa (LHA): Siemens Healthineers (SHL): erhält US-Zulassung für Corona-Antikörpertest VW (VOW): erleidet Schlappe vor US-Berufungsgericht - Belastungen drohen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir ...

