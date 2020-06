Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown +10,20% will statt der Ausschüttung einer Dividende bis zu eine halbe Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Die Aktie reagiert deutlich mit einem Kursplus von knapp 10 Prozent.Das Rückkaufprogramm solle an diesem Mittwoch (3. Juni) starten und spätestens zum Jahresende abgeschlossen sein, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag ...

