Mit rund 26 Euro an Stromkosten pro Jahr kühlt Daikin Comfora im Vergleich zu den anderen getesteten Geräten zudem am günstigsten. "Wir freuen uns über dieses Testergebnis. Denn wenn es um maximalen und energieeffizienten Klima-Komfort geht, können sich Endkunden und Partner auf Daikin verlassen", kommentiert Bernhard Schöner, Leiter Corporate Communication sowie Marketing Commercial/Industrial bei Daikin, das aktuelle Urteil der Stiftung Warentest. Der Fokus von Daikin liegt bei allen Produkten auf Spitzentechnologie, Design und höchster Qualität. Dabei spielt der Schutz der Umwelt eine zentrale Rolle. "Unsere Produkte sind Vorreiter im Energiesparen. Der verantwortungsvolle und schonende Umgang mit Ressourcen unserer Systeme zum Heizen und Kühlen wird kontinuierlich optimiert", unterstreicht Schöner. Überzeugend in der Kategorie "Umwelt und Energieeffizienz" Die Stiftung Warentest legte bei ihrer Testreihe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...