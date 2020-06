++ Aktien steigen, nachdem China den Stopp der Sojabohnenkäufe nicht bestätigt ++ DE30 gibt nach Test der 12.000-Punkte-Marke nach ++ Lufthansa (LHA.DE) steigt vor staatlichen Beihilfen ++Der DE30 erholt sich heute um 3%. Dies liegt jedoch hauptsächlich daran, dass es gestern keine Sitzung in Deutschland gab und der Index daher einiges aufzuholen hat. Die Stimmung in den anderen Teilen Europas ist ebenfalls positiv, nachdem China die gestrigen Berichte zurückwies. Medien hatten berichtet, dass China plane, die Sojabohnenkäufe aus den Vereinigten Staaten zu stoppen. Man sollte jedoch bedenken, dass die Unruhen in den USA nicht nachgelassen haben, nachdem Trump gedroht hatte, mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...