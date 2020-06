Zur Orientierung zum Juni-Beginn Der ATX lag per Mai-Ultimo ytd bei -29,95 Prozent, der DAX bei -12,55 Prozent und der Dow Jones bei -11,06 Prozent. Heute, zum Juni-Start, sieht es zunächst sehr gut aus, vor allem der DAX springt an und ist zeitweise virtuell unter 10 Prozent ytd-Minus.DAX ( Akt. Indikation: 12028,00 /12028,00, 3,81%) Hier mal die Heftrücken des Börse Social Magazine nach 41 Ausgaben, April vs. Mai gab es ein Plus von 0,23 Prozent. Die jüngsten drei Heftrücken zeigen das niedrigste ATX-Niveau seit Start des Magazine. Immofinanz wird per 22.6. aus dem Stoxx600 genommen. Immofinanz ( Akt. Indikation: 16,64 /16,72, -0,95%) Auf Indexänderungen im ATX muss man natürlich noch warten, die Wiener Börse hat am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...