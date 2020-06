Aktuelle Aktion: Spezial-Angebot für Leser & Freunde des Börse Social Network Tagesgewinner war am Dienstag Palfinger mit 6,60% auf 21,00 (79% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,06%) vor RHI Magnesita mit 5,56% auf 28,50 (34% Vol.; 1W 9,87%) und FACC mit 5,56% auf 7,03 (59% Vol.; 1W 11,41%). Die Tagesverlierer: startup300 mit -16,96% auf 3,82 (26% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -16,96%), Cleen Energy mit -12,00% auf 2,20 (232% Vol.; 1W -12,00%), Stadlauer Malzfabrik AG mit -3,69% auf 47,00 (25% Vol.; 1W -3,69%) Die aktuell längste Serie: Addiko Bank mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.37%) - die längste Serie dieses Jahr: Petro Welt Technologies 8 Tage (Performance: 26.05%). Siehe auch ...

