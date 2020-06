Tel Aviv (awp) - Die Aktionäre von SHL Telemedicine haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom (heutigen) Dienstag in Tel Aviv Yehoshua Abramovich erneut in den Verwaltungsrat gewählt. Abramovich sei als unabhängiges (externes) Mitglied für eine zusätzliche Amtszeit von drei Jahren in das Aufsichtsgremium bestimmt ...

