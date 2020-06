The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2020



ISIN



CA06851X1042

CA98936C1068

DE000A2AADD2

US3771852023

US98421B1008

INNOGY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de