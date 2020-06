Das neue Gebäude soll ein Vorzeigeprojekt im Sinne von Smart Buildings werden: Es wird das komplette ABB-Portfolio an intelligenten Produkten und Systemen sowie digitalen Technologien zur Gebäudeautomation und Energieverteilung verbaut. Die eingesetzten Lösungen aus dem Portfolio des Industriekonzerns sollen einen wesentlichen Beitrag zu Energieeffizienz, Klimaschutz, Ressourcenschonung und Komfort leisten. Ebenfalls wird das Areal mit modernster Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Der Schwerpunkt der Bauarbeiten wird im Jahr 2021 liegen, der Einzug ist für 2022 vorgesehen. In dem zukunftsgerichteten Gebäude werden über 1.200 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz finden. Der Neubau entsteht auf dem heutigen Areal des Unternehmens in der Kallstadter Straße 1 und verfügt über mehr als 20.000 m2 Gebäudefläche. Nach der Fertigstellung sollen Mitarbeiter der operativen Einheiten, insbesondere der Geschäftsbereiche Industrieautomation und Antriebstechnik, des Forschungszentrums und der Dienstleistungsbereiche dort arbeiten.

ABB-Standort Ladenburg zieht um

Das bedeutet, dass die Ladenburger ABB-Mitarbeiter, die überwiegend für den Geschäftsbereich Antriebstechnik tätig sind, nach Mannheim umziehen werden. Die Zusammenlegung der Standorte ...

