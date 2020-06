TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihren sehr guten Lauf seit dem Wochenstart fortgesetzt. Unterstützung kam unter anderem von besser als erwarteten Wirtschaftsdaten aus China. Dort war die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai deutlicher als erwartet gestiegen.



Die Anleger seien erneut in Risikolaune, sagte Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp. Er sieht vor allem den fortgesetzten Optimismus über die Wirtschaftserholung nach den virusbedingten "Lockdowns" als Grund für die zunehmend gute Stimmung der Börsianer.



Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 1,31 Prozent höher bei 22 619,00 Punkten.



In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,36 Prozent auf 3997,99 Punkte zu. Der Hang Seng gewann zuletzt 1,42 Prozent auf 24 336,25 Punkte.



Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" machte im Mai im Dienstleistungsbereich einen Sprung von 44,4 Punkten im April auf 55 Punkte und befindet sich damit wieder über der wichtigen Marke von 50. Ein Wert über 50 deutet auf Expansion, während darunter von einer Kontraktion auszugehen ist. Ein Händler sagte, dass der Konsens bei 47,3 Punkten für Mai gelegen habe./ck/fba

