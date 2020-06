Die französische Versicherungsgruppe AXA SA (ISIN: FR0000120628) will nun eine Dividende in Höhe von 0,73 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Bisher war eine Zahlung von 1,43 Euro geplant. Axa begründet die deutliche Reduzierung mit den Forderungen der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie auf die Zahlung einer Dividende sowie Aktienrückkäufe zu verzichten. Damit liegt die aktuelle ...

