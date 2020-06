Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch ein freundlicher Start ab. Kurz vorm Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex DAX +3,75% weitere 1,3 Prozent höher taxiert bei 12.180 Punkten. Auch nach über zehn Prozent Anstieg in nur sieben Handelstagen geht's also noch weiter aufwärts."Der DAX läuft weiter mit Sieben-Meilen-Stiefeln", ...

