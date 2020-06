Die Initialzündung für diese Motoranschlusstechnik kam mit der Erweiterung der Reihenklemmen Topjob S von Wago um Varianten mit Drücker und Hebel, erklärt Andreas Rudolph, Konstrukteur von Niederspannungsmotoren bei VEM. Er hat diese Anschlusstechnik bei VEM entwickelt und bis zur Serienreife gebracht. "So einen Anschluss für Norm- und Sondermotoren gab es bisher nicht", merkt er an. Bei diesen Klemmen wird die Klemmstelle mit einem frei wählbaren Werkzeug geöffnet - Spezialwerkzeug ist also unnötig. Der Leiter lässt sich ohne Kabelschuh oder eine Vorbehandlung einstecken und anschließen. Den ...

