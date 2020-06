Guten Morgen, der DAX zeigt sich weiterhin stark und konnte am Vortag die Marke von 12.000 Punkten erobern. Der DAX ging mit einem Aufschlag von 3,75% bei 12.021 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch notiert der DAX am frühen Morgen im außerbörslichen Handel aber direkt wieder höher bei 12.170 Punkten. Der Index dürfte also einmal mehr mit einem Gap in den Handel starten. Die nächste Anlaufmarke würde sich im DAX nun bei 12.370 Punkten befinden, solange sich der Index über 12.060 Punkten ...

