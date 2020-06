Sommerpause für die Bären an der Börse - jegliche Ansatzpunkte für eine Trendwende in den vergangenen Tagen konnten von den Pessimisten nicht dazu genutzt werden, den Markt signifikant nach unten zu drücken. Der Deutsche Aktienindex befindet sich weiter in einem kraftstrotzenden und schwungvollen Bullenmarkt. Auch die Marke von 12.000 Punkten stellte auf dem Weg nach oben keine wirkliche Hürde dar. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Anstieg die meist gehasste Rally aller Zeiten an ...

