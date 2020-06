Die insolvente Restaurantkette Vapiano hat gestern Abend den Verkauf eines Großteils seines Geschäfts gemeldet. Demnach stimmte der Gläubigerausschuss dafür, Teile des Geschäfts der Vapiano SE und der deutschen Tochtergesellschaften an ein Käuferkonsortium unter Führung von Mario C. Bauer im Rahmen eines gemischten Asset/Share Deals zu verkaufen. Der Kaufpreis liegt bei 15 Mio. Euro. Vom Deal betroffen sind 30 Vapiano-Restaurants in Deutschland und umfasst das Anlagevermögen, Vorräte..

