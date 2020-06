Qiagen ist ein Anbieter molekularer Sample-To-Insight-Lösungen. Das Unternehmen brachte unlängst ein syndromales Testpatronen-Kit für das QIA-stat-Dx-Analyser-System auf den Markt, das SARS-CoV-2 innerhalb einer Stunde erkennen kann. Die zugehörige Verpackung hat Mondi entwickelt. Die neue QIA-stat-Dx-Plattform für syndromale Tests wurde für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Laboren entwickelt und besteht aus einem kompakten, modularen Tischgerät, in das die Mehrkammerpatronen mit Testproben zur Analyse eingesetzt werden. In Zeiten wie diesen ist Flexibilität in der Produktion der Schlüssel ...

