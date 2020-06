Die Vienna Insurance Group gibt ein Update zur bereits veröffentlichten Beteiligung an dem Biotech-Unternehmen Apeiron. So sei die geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Privatplatzierung der Apeiron Biologics AG in der Höhe von 11,9 Mio. Euro am 2. Juni 2020 erfolgreich durchgeführt worden. Die Vienna Insurance Group bildet mit rund sieben Mio. Euro den Anker-Investor dieser Finanzierungsrunde und ist nun direkt mit etwas mehr als 3 Prozent beteiligt. Das Unternehmen entwickelt ein Medikament zur Behandlung schwer erkrankter COVID-19-Patienten. Im Fokus steht das vom Oberösterreicher Josef Penninger mitentwickelte Medikament APN01. Bei einem positiven Verlauf der Studie wird eine beschleunigte Zulassung und Verfügbarkeit des Medikaments in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...