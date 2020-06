Die Fabasoft AG hat im Geschäftsjahr 2019/2020 die Umsatzerlöse auf 51,1 Mio. Euro (von 40,3 Mio. im Geschäftsjahr 2018/2019) gesteigert. Das EBITDA verbesserte sich von 11,5 Mio. auf nunmehr 16,8 Mio. Euro, das EBIT von 8,9 Mio. auf 11,7 Mio. Euro. In der Hauptversammlung am 29. Juni 2020 wird für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Dividendenausschüttung von 0,65 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (Geschäftsjahr 2018/2019 0,50 Euro) vorgeschlagen, so das Unternehmen.

