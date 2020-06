Aus dem zeitweise lächerlichen Begriff Schnäppchen als Kriterium für Börseninvestments wurde inzwischen ein sehr ernsthafter Begriff für das, was geschehen ist. Der DAX erreichte am Dienstag fast 45 % Gewinn gegenüber seinem Tief im Ausverkauf. Jeder, der in Aktien denkt oder mit Aktien handelt, muss sich also fragen, was er entweder gar nicht gesehen hat, ob er falsch informiert war oder schlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...