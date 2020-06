Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -27,55 Prozent, der DAX bei -9,27 Prozent und der Dow Jones bei -9,8 Prozent. Eine aktuell sehr starke Aktie im ATX ist Andritz, das Papier war zuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 11,26 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,77; 4,07; 1,12; 0,82; 1,53; 2,02; 0,46). Andritz ist zudem bei 34.57 über den MA200 gegangen, davor war man 107 Tage darunter. Warum ich diesen "Tipp" unseres Robots BSNgine hervorhebe? Nun, weil Andritz damit die beste Plustagesserie 2020 angreift. S Immo war 8 Tage im Plus, hat dabei aber 32,33 Prozent geschaft. Andritz ( Akt. Indikation: 35,38 /35,44, 4,15%) Neu in der Austrian Visual Worldwide Roadshow ist wieder ein Add On: In Gold we Trust 2020 von Ronni Stöferle,voila: ...

