Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat in seiner Juni-Ausgabe Mineralwasser der Sorte "Medium" getestet. Das Mineralwasser von K-Classic aus der Quelle Wörth am Rhein erhielt die Note "gut". Dabei spielte auch die Verpackung eine Rolle. Die Kategorien "Inhaltsstoffe" und "Ursprüngliche Reinheit" bewertet Öko-Test sogar mit "sehr gut". Dabei zählt das Mineralwasser von K-Classic in einer PET-Verpackung mit 13 Cent pro Liter zu den günstigsten Produkten im Test. In ihrem Test untersuchten die Prüfer 100 der beliebtesten Medium-Mineralwässer in Glas-Mehrwegflaschen und in PET-Einwegflaschen. Auch die ...

