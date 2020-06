Das neue, hochmoderne und vollautomatische Auto-Store-Ersatzteillager für Füllmaschinen von SIG, realisiert von Hörmann Logistik, wurde kürzlich in Betrieb genommen und stellt eine hocheffiziente Belieferung der SIG-Kunden sicher. Das neue Auto-Store-Ersatzteillager am Standort der Maschinenmontage in Linnich (Deutschland), ist ein integraler Bestandteil des globalen Ersatzteilmanagements der SIG. Bei der fortschreitenden Diversifizierung des Produktspektrums von Lebensmitteln und Getränken ist es wichtiger denn je, dass bei den Herstellern die verschiedenen Produktionsanlagen reibungslos, mit ...

