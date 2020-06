Der durchschnittliche Deutsche verbraucht pro Jahr 207 Plastikflaschen, 94 Einwegkaffeebecher und 190 Joghurtbecher. Hinzu kommen pro Person im Schnitt 127 Getränkedosen, 158 Gläser und Glasflaschen sowie fast 600 Karton- und Wellpappverpackungen - vom Paket des Onlinehändlers bis zur Müslipackung. Das ergab die Umfrage "Cost of Confusion" von DS Smith, einem der weltweit führenden Unternehmen für innovative, nachhaltige Verpackungslösungen. Wohl fühlen die Deutschen sich dabei nicht, wie die Umfrage zeigt. Im Schnitt gaben drei Viertel der Befragten an, in Anbetracht der produzierten Müllmengen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...