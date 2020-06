Laut dem EIA Petroleum Status Report gingen die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche bis zum 29. Mai 2020 um 2,077 Millionen Barrel zurück, nachdem sie in der Vorwoche um 7,928 Millionen gestiegen waren. Die Schätzungen der Analysten lagen bei +3,0 Millionen. Die Benzinvorräte stiegen um etwa 2,795 Millionen, während die Analysten einen Anstieg um etwa 1,0 Millionen Barrel erwarteten. Die Destillatvorräte stiegen um 9,934 Millionen Barrel und lagen damit deutlich über den Markterwartungen ...

